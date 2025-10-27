Yenimahalle Belediyesi, AVM salonlarını kiraya verecek

Ankara Yenimahalle Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Kent Koop Mahallesi 61004 ada 2 parseldeki Batıkent Meydan AVM’nin 2. katında bulunan 3 adet çok amaçlı salon, 1 adet kına salonu, gelin-damat odası ve 2 fuaye alanını kiraya çıkarıyor.

Belediye'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre kiralama işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “kapalı teklif usulü” ile yapılacak.

İhale, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 14.35’ten itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasının 4. katında, belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

Taşınmazlara ait şartnameler, Yenimahalle Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira İşleri Şubesi’nde her gün mesai saatleri içinde incelenebilecek ve 20 bin TL karşılığında temin edilebilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, hazırlayacakları teklif dosyalarını 6 Kasım 2025 saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındı karşılığında ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor. Katılımcıların geçici teminatlarını da aynı saate kadar belediye veznesine yatırması şart koşuluyor.

Belediye, ihaleye katılacaklardan yasal yerleşim belgesi, Türkiye’de adres bildirimi, kimlik veya vergi numarası, geçici teminat dekontu ve tüzel kişiler için imza sirküleri ile sicil kayıt belgelerini talep ediyor.

Açıklamada ayrıca, ihaleden doğacak ilan bedeli, damga vergisi, harç ve KDV gibi tüm masrafların kiracıya ait olacağı belirtildi.