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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı

Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı - Resim : 1Devam eden soruşturmada 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 60'a yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında tutuklama talep edilmişti.

Soruşturmanın Yenişehir ayağında gözaltına alınan 8 kişiden 7'si, Mezitli ayağında ise 18 kişiden 17'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemece Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit hakkında tutuklama kararı verildi.