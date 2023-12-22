Yerel mahkeme, Can Atalay'ın tahliyesini görüşmek için AYM'nin gerekçeli kararını bekleyecek

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), yaklaşık 7 ay önce TİP'ten Hatay Milletvekili seçildiği halde serbest bırakılmayan Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesinin ardından gözler, daha önce bu kararı uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

Avukat Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın önüne gelerek, kararın yerel mahkeme tarafından derhal uygulanması talebini yineledi. Çağrıda, tahliye kararı verilene kadar Çağlayan Adliyesi'nde bekleneceği ifade edildi.

Atalay'ın avukatlarından Özgür Urfa, "Hukukun dışına çıkıyorlar. Anayasa'nın dışına çıkıyorlar. Buradan uyarıyoruz. Hem siyasileri hem mahkeme üzerinde baskı kurmaya çalışanları hem birtakım koltuklarda oturup beyanatlar verenleri, tweetler atanları, 'Anayasa ihlal edilebilir' diyenleri, 'Mahkeme kararı tanınmayabilir' diyenleri uyarıyoruz. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. O uymadığınız kanunlar, o uymadığınız Anayasa maddeleri, o uymadığınız, hukuk size de lazım olur. İşte o gün ses etmeye hakkınız olmaz. İmkanınız da olmaz. Biz buradayız. Bu yargı darbesine bugüne kadar direndik. Bugün de direnmeye devam edeceğiz. Mahkeme kararını verene kadar mahkemenin önünde cübbelerimizde bekliyor olacağız. Ve tahliye kararıyla birlikte Silivri'ye gidip Can Atalay'ı alıp hak ettiği yere, onu bekleyenlerin yanına, Hatay halkının yanına yolculayacağız" dedi.

Mahkeme AYM’nin gerekçeli kararını bekleyecek

Atalay'la ilgili dosyanın dün (21 Aralık) AYM Genel Kurulu tarafından ikinci kez görüşülmesi ve yeniden hak ihlali kararı verilmesinin ardından yeni bir gelişme de yaşandı. Can Atalay’ın avukatlarına, 13’üncü Ağır Ceza Kaleminin verdiği bilgiye göre; AYM’nin kısa kararının ulaştığı 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin gerekçeli kararını bekleyecek.