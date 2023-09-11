'Yerel seçim için teklif gelirse değerlendiririz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne kendi logo ve adaylarıyla katılacaklarını, ancak bazı sebeplerden dolayı ittifaklar olabileceğini, teklif gelmesi halinde değerlendirebileceklerini söyledi.

Erbakan, partisinin "Anadolu Buluşmaları Programı"nın başlatılması dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Programı "sadece seçim zamanında değil geçim zamanında da vatandaşın yanında olmak" amacıyla düzenlediklerini vurgulayan Erbakan, program kapsamında, partisinin MYK, MKYK, il ve ilçe yönetimlerinin, Ankara'nın 25 ilçesinde vatandaşla eş zamanlı buluşacağını aktardı.

Fatih Erbakan, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimleri konusunda, "İnşallah 1989, 1994'teki o efsane belediyecilik hizmetleriyle milletimizi yeniden kavuşturacağız. Tabii bunun arkasından 2028 seçimlerine de Yeniden Refah Partisi, seçimlerin kamuoyu partisi olarak, iktidar adayı olarak inşallah katılacaktır." dedi.

Orta Vadeli Program'ı (OVP), "milletin faydasına olmaktan uzak bir program" olarak nitelendiren Erbakan, "'Dostun en evlası acı da olsa doğruyu söyleyendir' düsturu ile bu hareketi yapıyoruz. Bu programın, milletin derdine derman olamayacağını üzülerek açıklıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Teklif gelmesi halinde bunu yetkili kurumlarımızla değerlendiririz"

Erbakan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Partisinin, Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlıklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Erbakan, Seçim İşleri Başkanlığı ile Mahalli İdareler Yerel Yönetimler Başkanlığının hummalı şekilde çalıştığını, il ve ilçe teşkilatında ve genel merkezde aday adaylarının başvurularının alınmaya başlandığını kaydetti.

Seçime ittifakla girilip girilmeyeceğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Biz bir önceki seçimde de kendi oy potansiyelimizi, seçmenimizi, gücümüzü görmek için kendi adaylarımızla seçime girdik. Bunun daha verimli ve daha uygun bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Yine yerel seçimlerde de kendi adaylarımızla gidersek oy oranlarımızdaki yükselişi ve yükseliş trendini görmemiz ve kamuoyuna da göstermemiz mümkün olacak. Kendi amblemi ve kendi adayları ile partilerin gitmesi daha uygun geliyor ancak çeşitli sebeplerle birtakım ittifakların olması da söz konusudur. Seçime yakın dönemde partiler görüşürler. Bizimle ilgili bir teklif gelmesi halinde bunu yetkili kurumlarımızla değerlendiririz."

Partinin Cumhur İttifakı'yla ilişkisi

Bir gazetecinin "Son dönemdeki açıklamalarınız, iktidara muhalif medya organlarında 'Yeniden Refah Partisi iktidardan uzaklaşıyor' şeklinde yorumlanıyor. Şu anda Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı ile ilişkisini nasıl yorumlamamız lazım?" şeklindeki sorusu üzerine Erbakan, şu görüşleri paylaştı:

"Biz seçimlerde bir ittifaka gittik ve bu seçimde Yeniden Refah Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesinde büyük katkı sundu. Biz seçimden önce de bu eleştirilerimizi yanlış gördüğümüz hususlarda devam ettiriyorduk. Yine bunları dile getirdiğimiz, bu eksikleri gördüğümüz için bir mutabakat metni ortaya koyduk. Bunların uygulanmasına yönelik bir birliktelik gerçekleştirildi. Seçimden sonra da bu mutabakat metninin takipçisi olacağımızı ve aynı zamanda uygulanması için gayret göstereceğimizi ifade etmiştik. Şu anda yaptığımız açıklamalar da mutabakat metninin uygulanması ve milletimizin derdine deva olunması için bir çabadır."