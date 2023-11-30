Yerel seçimde ittifak olacak mı? Özgür Özel ve Akşener'den ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Ziyarette yerel seçimlerde ittifakın gündeme gelmesi bekleniyordu. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından 2 lider açıklamalarda bulundu. Akşener, Özel'in seçim işbirliği önerisini GİK'te değerlendireceklerini açıkladı.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Yaptığımız görüşmede çok önemli değerlendirmeler yaptık. Ziyaretimizin özü ve özeti şuydu; İYİ Parti’nin kamuoyunca bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir GİK kararı ile yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme noktasında bir irade beyanları vardı. Biz bu ziyaretimizde bu karara saygılı olduğumuzu, o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil ancak yerel seçimlerde işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın yeniden GİK tarafından gözden geçirilip, geçirilemeyeceğini ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılmayacağını sorduk. Sayın Genel Başkanımızdan bu konuda bir cevap aldık."

İYİ Parti'den GİK kararı

Akşener ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla kendilerinin yanında da konuştuk. Pazartesi günü GİK’i toplayacağız. Orada bu soruyu, GİK’e soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz."