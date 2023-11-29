Yerel seçime doğru... Erdoğan 'başlık' attı, İmamoğlu 2019'u hatırlattı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "5 yıl geriden geliyor. O yeniden İstanbul başlığı 2019’da atıldı" dedi.

Erdoğan'a yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, İmamoğlu yanıntında, "5 yıl geriden geliyor. O yeniden İstanbul; İstanbul’un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi başlığı 2019’un 31 Mart’ında atıldı. O yolculuk devam ediyor, bizi izlemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne kasaba. Bunların ufku ancak buna yetiyor. Biz bunlara bakarak rehavete kapılmayacağız. 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı, yürüteceğiz. Rakiplerimizin karşımızdakiler değil, onları kontrol edenler olduğunu unutmayacağız. Gençler, bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul. Programımız işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum."