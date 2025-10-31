  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yerlerine kayyum atanmıştı! DEM Partili başkanlar tahliye edildi
Takip Et

Yerlerine kayyum atanmıştı! DEM Partili başkanlar tahliye edildi

Mersin Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından görevden alınan ve tutuklanan eşbaşkanlar Hoşyar Sarıyıldız, Nuriye Aslan ve Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar tahliye edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yerlerine kayyum atanmıştı! DEM Partili başkanlar tahliye edildi
Takip Et

Mersin Akdeniz Belediyesi’ne 13 Ocak’ta kayyım atanmasının ardından görevden alınarak tutuklanan Belediye Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar hakkında açılan dava, Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“Örgüt üyesi olmak”, “örgüte finans sağlamak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddialarıyla açılan davanın duruşmasında mahkeme, tutuklu yargılanan Hoşyar Sarıyıldız, Nuriye Aslan ve Özgür Çağlar’ın cezaevinde geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Yerlerine kayyum atanmıştı! DEM Partili başkanlar tahliye edildi - Resim : 1

Seçer: Artık beklentimiz, halkın iradesine gölge düşüren kayyım uygulamasına son verilmesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Özgür Çağlar’ın tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Artık beklentimiz, halkın iradesine gölge düşüren kayyım uygulamasına son verilmesi, seçilmiş başkanların ve meclis üyemizin bir an önce görevlerine iade edilmeleridir. Demokrasi, halkın iradesine saygıyla güçlenir." ifadelerini kullandı. 

Gündem
Bağcılar'da bir binada patlama: Yaralılar var
Bağcılar'da bir binada patlama: Yaralılar var
İmamoğlu: Aklınız şimdi mi başınıza geldi?
İmamoğlu: Aklınız şimdi mi başınıza geldi?
Yanardağ: Bu yağmalama girişimini hiçbir zaman kabul etmeyeceğim
Yanardağ: Bu yağmalama girişimini hiçbir zaman kabul etmeyeceğim
Başkan Aras: Her şeye zam gelirken gelirimiz sabit kalıyor
Başkan Aras: Her şeye zam gelirken gelirimiz sabit kalıyor
Davutoğlu'ndan MÜSİAD'a ziyaret: Sorunlar ve beklentiler ele alındı
Davutoğlu'ndan MÜSİAD'a ziyaret: Sorunlar ve beklentiler ele alındı
Özel'den komisyon mesajı: İşlevsizleştirildiğinin farkındayız
Özel'den komisyon mesajı: İşlevsizleştirildiğinin farkındayız