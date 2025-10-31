Yerlerine kayyum atanmıştı! DEM Partili başkanlar tahliye edildi

Mersin Akdeniz Belediyesi’ne 13 Ocak’ta kayyım atanmasının ardından görevden alınarak tutuklanan Belediye Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar hakkında açılan dava, Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“Örgüt üyesi olmak”, “örgüte finans sağlamak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddialarıyla açılan davanın duruşmasında mahkeme, tutuklu yargılanan Hoşyar Sarıyıldız, Nuriye Aslan ve Özgür Çağlar’ın cezaevinde geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Seçer: Artık beklentimiz, halkın iradesine gölge düşüren kayyım uygulamasına son verilmesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Özgür Çağlar’ın tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Artık beklentimiz, halkın iradesine gölge düşüren kayyım uygulamasına son verilmesi, seçilmiş başkanların ve meclis üyemizin bir an önce görevlerine iade edilmeleridir. Demokrasi, halkın iradesine saygıyla güçlenir." ifadelerini kullandı.