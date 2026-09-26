Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı

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Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen kişiler mercek altına alındı.

Kapalı fonda hesabı bulunan 12 kişi tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı veya işlemi bulunduğu tespit edilen toplam 12 kişi belirlendi.

Bu isimler arasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan ve Pusula Portföy'ün patronu Muhammet Yarız da yer aldı.

Söz konusu isimler daha önce yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

7 şüpheli için yeni operasyon

Soruşturma kapsamında Mustafa Bor hakkında adli işlem uygulanırken, Mehmet Salih Turhan'ın ise firari olduğu belirtildi.

Daha önce haklarında adli işlem yapılmadığı belirtilen 7 şüpheli için ise soruşturmanın 3. dalgası kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan isimler belli oldu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf olduğu belirtildi.

Firari şüphelinin ise Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce olduğu kaydedildi.

Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı da gözaltında

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre operasyonda gözaltına alınan Fatmagül Lafçı, Survivor yarışmasıyla tanınan isimler arasında yer alıyor.

Lafçı'nın soruşturma kapsamında Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı veya işlemi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Eşinin şirket hisselerini devrettiği belirtildi

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer ayrıntının ise Fatmagül Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın şirket hisseleriyle ilgili işlemi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Kerem Lafçı, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devretti.

24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarında da Kerem Lafçı'nın şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinin sona erdiği görüldü.

Söz konusu hisse devrinin soruşturma kapsamında nasıl değerlendirildiğine ilişkin ise henüz resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.