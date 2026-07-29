Yerli dil modeli 'BİLGE' kullanıma açılıyor... Bakan Kacır'dan açıklama

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da düzenlenen TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi’nde iş dünyası, teknoloji ekosistemi ve kamu temsilcileriyle bir araya geldi. Zirvede yapay zekanın sanayi, üretim, ticaret, finans ve hizmet sektörlerinde oluşturduğu dönüşüm, iş dünyasının ihtiyaçları çerçevesinde ele alındı. Programa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yazılım Meclis Başkanı Ertan Barut ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında yapay zekanın küresel ölçekte yenilikçiliğin, üretkenliğin ve rekabet gücünün belirleyici unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayan Bakan Kacır, dünyanın dört bir yanında şirketlerin yapay zeka teknolojilerini değer zincirlerinin her aşamasına entegre ettiğini ve veri ile teknoloji altyapılarını güçlendirmeye yönelik yatırımlar yaptığını söyledi.

Yapay zekanın sunduğu fırsatların yanı sıra beraberinde getirdiği sorumlulukların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Kacır, Türkiye’nin bu alandaki yaklaşımını güvenilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, insan odaklılık ve etik sorumluluk ilkeleri üzerine inşa ettiklerini belirtti. Kacır, yapay zekayı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kalkınma sürecinin itici güçlerinden biri haline getirmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Hesaplama altyapısı güçleniyor

Yapay zekanın ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşebilmesi için güçlü bir yüksek başarımlı hesaplama altyapısına ihtiyaç bulunduğunu belirten Kacır, bu kapsamda araştırmacılar, girişimler ve sanayicilerin yapay zeka modellerini geliştirme, eğitme ve ölçeklendirme süreçlerinde ihtiyaç duyduğu işlem gücünü sağlamak amacıyla yüksek başarımlı hesaplama kümesi ARF’in hizmete alındığını açıkladı.

Bakan Kacır, yapay zeka girişimlerinin EuroHPC süper bilgisayarlarından ücretsiz yararlanabildiğini ve dünyanın en güçlü 20 süper bilgisayarı arasında yer alan MareNostrum 5’in işlem kapasitesine erişim imkanının sağlandığını belirtti.

HIT-30 Programı kapsamında yüksek teknoloji yatırımlarına kapsamlı destek sunduklarını aktaran Kacır, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarını hızlandırmayı, hesaplama kapasitesini artırmayı ve girişimlerin ihtiyaç duyduğu dijital altyapıyı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

BİLGE dil modeli geliştiricilere açılacak

Kamu kurumlarının yerli yapay zeka çözümlerine ilk kullanım alanlarını açarak firmalara ürün geliştirme, doğrulama ve küresel pazarlara açılma süreçlerinde önemli bir referans sağlayacağını ifade eden Kacır, enerji ve dijital altyapısı hazır Yapay Zeka Büyüme Bölgeleri ile KOBİ’lere ve araştırmacılara fikirlerini kısa sürede prototipe dönüştürebilecekleri ortam sunacaklarını kaydetti.

Özel sektör öncülüğünde veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarında en az 10 milyar dolarlık yatırımın harekete geçirilmesini hedeflediklerini belirten Kacır, yenilikçi çözümlerin güvenli şekilde geliştirilebilmesi ve test edilebilmesi amacıyla en az beş öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları oluşturacaklarını söyledi.

Yapay zeka modellerinin toplumun hafızasını, kültürel değerlerini ve Türkçenin zenginliğini yansıtmasının teknolojik bağımsızlık açısından önem taşıdığına dikkat çeken Kacır, TÜBİTAK tarafından 37 milyar parametreyle geliştirilen "BİLGE" dil modelinin yakın zamanda geliştiricilerin kullanımına sunulacağını açıkladı.

Kacır, yerli ve özgün çözümler geliştiren, bunları ticarileştiren ve küresel pazarlarda büyüten yapay zeka ekosisteminin nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapı, etkin kurumsal koordinasyon ve sürdürülebilir finansmanla desteklenerek büyütüleceğini ifade etti. Türkiye’nin yapay zeka devriminin sunduğu ekonomik değer ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmasının hedeflendiğini söyledi.

KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar faizsiz destek

Yapay zeka alanındaki dönüşümün sahadaki en önemli aktörlerinin yenilikçi girişimler ve KOBİ’ler olacağını vurgulayan Bakan Kacır, yapay zeka girişimlerinin sermayeye erişimini artırmak amacıyla yapay zeka odaklı girişim sermayesi fonlarına 150 milyon dolarlık kamu kaynağı yönlendirileceğini açıkladı.

KOBİ’lerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak, yüksek maliyetli dijital altyapının oluşturduğu finansman yükünü azaltmak ve yapay zeka çözümlerini iş süreçlerine daha hızlı entegre etmelerini sağlamak amacıyla KOSGEB Yapay Zeka Kredi Programı’nın uygulamaya alındığını belirten Kacır, program kapsamında Teknogirişim rozeti sahibi girişimlere yüksek başarımlı hesaplama altyapısı, güvenli veri saklama hizmetleri ve yapay zeka araçlarına erişim için 5 milyon liraya kadar faizsiz finansman sağlandığını bildirdi.

Söz konusu desteğin ilk 12 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplam 24 ay vadeyle sunulduğunu belirten Kacır, gerekli şartları sağlayan tüm girişimleri programdan yararlanmaya davet etti.