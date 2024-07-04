Yerlikaya: 29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen ’KISKAÇ-20’ operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 29 ilde Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında şüphelilerin örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunduklarının tespit edildiğini ifade etti.

Örgütün “gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurduklarını aktaran Yerlikaya, "İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.