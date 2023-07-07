Yerlikaya: Haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 6 bin 883'ünün sınır dışı edildini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 223 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.” ifadelerini kullandı.