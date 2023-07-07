  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Yerlikaya: Haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı
Takip Et

Yerlikaya: Haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya, "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 6 bin 883'ünün sınır dışı edildini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 223 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

 

Sığınmacılar için genel görüşme önergesi: Suriye ile ivedilikle anlaşmaya varılmalıSığınmacılar için genel görüşme önergesi: Suriye ile ivedilikle anlaşmaya varılmalıGündem

 