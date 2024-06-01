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Yerlikaya: Kağıthane’de üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kağıthane’de üniversite öğrencisini bıçaklayarak ağır yaralayan şahsın yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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Yerlikaya: Kağıthane’de üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren M.H.’nin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarların da değerlendirilerek yakalandığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Kızımız A.Z.’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

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