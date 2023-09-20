Yerlikaya: Kuveytli sözde yazar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakarette bulunmak suçlamasıyla gözaltına alınan A.E.S.'ye sosyal medyadan destek veren Kuveytli sözde yazar e. Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S.'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, dün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak, Atatürk’e hakaret ettiği belirtilen Kuveytli yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.