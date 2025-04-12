Yerlikaya'dan Saraçhane'de 'kötü muamele' iddialarına yanıt: Suç duyurusunda bulunduk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik yapılan Saraçhane protestolarına ilişkin konuştu. Bakan Yerlikaya, "Kimi çevreler, gençlerimizi sokaklara dökmek, huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar. Ancak, sizlerin gayretleriyle, bu hayalleri boşa düştü" dedi. Bakan Yerlikaya işkence iddiaları hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"Polise yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler"

Bakan Yerlikaya, "Polislerimize yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler hatta işkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler, bu iftiraları yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin hangi hesabı olursa olsun, kimler nereden emir alırsa alsın, sizlerin ahlaksız, izansız ve alçakça iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

"Huzurumuzu bozmak için kirli planlar yaptılar"

Bakan Yerlikaya, "Son dönemde yaşanan bazı provokasyonlar, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanların niyetini bir kez daha açıkça gösterdi. Bu süreçte, sokak çağrısı yaparak, sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, milli ve manevi değerlerimize saldırarak Vandallık yapanlar oldu. Özellikle kimi çevreler gençlerimizi sokaklara dökmek, huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar ancak sizlerin gayretleriyle bu hayalleri boşa düştü." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendini bilmezlerin polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi, sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır" dediğini anımsatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Unutanlara bir kez daha hatırlatalım ki Türk polisi, milletimize kabus yaşatmak isteyenlerin kabusudur. Sizler yapılan tüm provokasyonları, sabrınızla ve dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz, tahriklere kapılmadınız. İnsan hakları ilkelerine bağlı kaldınız, polislik mesleğinin etik değerlerine riayet ettiniz. 150 polis arkadaşımızın yaralanmasına, üzerlerinize asit atılmasına, sopalı, baltalı, bıçaklı, molotoflu, havai fişekli saldırılara ve tüm siyasi, tüm sinsi oyunlara rağmen hukuktan ayrılmadınız ve metanetinizi korudunuz. Toplumsal olaylar karşısında nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya göstererek dünyaya örnek oldunuz. Sadece kamu düzenini değil, milletimizin huzurunu ve güvenliğini de korudunuz. Allah sizlerden razı olsun."

"Savcılığa suç duyurusunda bulunduk"

Bakan Yerlikaya, "Sizlerin azmi, kararlılığınız, cesaretiniz, sizlerin sabrı ve başarınız, birilerini rahatsız etmiş olacak ki polislerimize yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler hatta işkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler, bu iftiraları yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin hangi hesabı olursa olsun, kimler nereden emir alırsa alsın, sizlerin ahlaksız, izansız ve alçakça iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.