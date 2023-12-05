Yerlikaya'dan TikTok açıklaması: Müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenliyor.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

- Terör örgütü PKK'ya yönelik 180 günde yapılan operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi.

- 180 günde PKK/KCK'ya yönelik bin 973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi.

- Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi.

- 3 bin 801 operasyonda, 173 bin 550 kaçak göçmen yakalandı.

- 1 Haziran'dan bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37'si sözde üst düzey, toplam 609 terörist etkisiz hale getirildi.

- TikTok'ta 612 hesabı inceliyoruz, müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı.

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