Yerlikaya'dan TikTok açıklaması: Müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı
TikTok'ta 612 hesabın incelendiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, müstehcen içerik paylaşan 14 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenliyor.
Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:
- Terör örgütü PKK'ya yönelik 180 günde yapılan operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi.
- 180 günde PKK/KCK'ya yönelik bin 973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi.
- Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi.
- 3 bin 801 operasyonda, 173 bin 550 kaçak göçmen yakalandı.
- 1 Haziran'dan bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37'si sözde üst düzey, toplam 609 terörist etkisiz hale getirildi.
- TikTok'ta 612 hesabı inceliyoruz, müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı.
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