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Yeşil Bursa kül oldu... Yangının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangınında dramın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Haber Merkezi
İHA
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Yeşil Bursa kül oldu... Yangının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi'nin Avdancık köyündeki çamla bezeli ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı. Yangının enerjisi, sabaha karşı rüzgarın etkisini azaltmasıyla büyük oranda düştü.

Ancak bölgede zaman zaman alevlenmeler yaşanırken, rüzgarın yeniden alevleri tetiklemesi ihtimaline karşı, orman, itfaiye ve belediye ekipleri müteyakkız durumda.

Bursa'da 100 hektardan fazla alanı küle çeviren 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangın ekiplerin gece boyunca canlı başla mücadelesi sonrası büyük ölçüde söndürüldü.

İğdir ve Narlıdere köylerinde kaydedilen dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gösteriyor.

Bin civarında kamu, belediye ve gönüllülerin katıldığı gece boyunca söndürme çalışmalarının ardından alevler bastırıldı. Söndürülen ormandan geriye ise tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.

Yeşil Bursa kül oldu... Yangının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim : 1

Gece boyunca Bursa'da kriz merkezinin başında çalışmaları yönlendiren Ulaştırma ve Altyapi Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun helikopterle bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

Öte yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı da ekipler sürekli bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.

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