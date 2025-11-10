Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? Yeşil Pasaport Alma Şartları 2026

Yeşil pasaport, resmi adıyla hususi pasaport, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına belirli kamu görevlerinde bulunmaları veya özel statülere sahip olmaları halinde verilen bir pasaport türüdür. Bu pasaport sahipleri, Schengen bölgesi başta olmak üzere pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebilme ayrıcalığına sahiptir. 2026 yılında da yeşil pasaport avantajları geçerliliğini koruyacak.

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

2026 yılı itibarıyla yeşil pasaport hakkı belirli kriterlere göre verilmektedir. İşte yeşil pasaport alma hakkına sahip kişiler:

1., 2. ve 3. derece kadrolarda görev yapan devlet memurları ve emeklileri

TBMM eski üyeleri

Belediye başkanları

İhracatçılar Birliği’ne kayıtlı ve belirli ihracat limitini aşan iş insanları

Yeşil pasaport sahibi kişilerin eşi ve 18 yaşını doldurmamış çocukları

Bu kişiler, gerekli koşulları sağladıklarında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yeşil pasaport başvurusu yapabilir.

2026 yeşil pasaport alma şartları

Yeni dönemde yeşil pasaport alma şartlarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ancak devlet kadrolarında görev süresi, ihracat limitleri ve belge güncellemeleri her yıl Resmî Gazete üzerinden duyurulabiliyor. Bu nedenle 2026 başvuru dönemi öncesinde güncel şartların kontrol edilmesi önem taşıyor.

Yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır?

2026 yılında yeşil pasaport başvurusu işlemleri Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. Randevu sistemi üzerinden başvuru oluşturmak için randevu.nvi.gov.tr

adresi kullanılabilir. Başvuru sırasında şu belgeler talep edilir:

Onaylı pasaport talep formu

Kimlik kartı ve biyometrik fotoğraf

Çalışanlar için kurumdan alınan görev belgesi

Emekliler için emeklilik belgesi

Belgeler teslim edildikten sonra pasaport, birkaç gün içinde PTT aracılığıyla adrese gönderilir.