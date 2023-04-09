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Yeşil Sol Parti’nin aday listesi açıklandı

Yeşil Sol Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu. 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde HDP'den kimler aday? Yeşil Sol Partisi listesinde sürpriz isimler kim?

Haber Merkezi
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Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), Emek ve Özgürlük İttifakı'yla Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girecek.

HDP'nin de aynı çatı altında seçime gireceği Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayları bugün YSK'ya teslim edildi.

HDP’nin eski milletvekili Sırrı Sakık'ın Ağrı’dan, Sırrı Süreyya Önder ise İstanbul’dan aday gösterilmesi bekleniyor. Ankara birinci bölgede HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, aday listelerinde yer alacak.

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