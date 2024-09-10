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Yeşil tülbent bilmecesi: Narin Güran'ın annesi 'hatırlamıyorum' dedi, şüpheleri arttırdı

Ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı. Arama çalışmaları sürerken jandarma, Narin’e ait olduğunu düşündükleri yeşil bir tülbent buldu. Anneye bu tülbentin Narin’e ait olup olmadığı soruldu. Anne “Hatırlamıyorum” dedi. Narin’in gittiği Kuran kursunun hocası ise Narin’in bu tülbenti kullandığını söyledi. Annenin “Hatırlamıyorum” demesi şüpheleri artırdı.

Haber Merkezi
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Yeşil tülbent bilmecesi: Narin Güran'ın annesi 'hatırlamıyorum' dedi, şüpheleri arttırdı
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Savcılık çapraz sorgu ve diğer delillerle sessizliği kırmaya çalışıyor. Savcılığa göre Narin’in öldürülmesinin ardından bütün ailenin bir kısmı cesedin saklanmasına yardım ederken, bir kısmı da diğer delillerin yok edilmesi ve gizlenmesine yardım etti.

Gözaltına alınanlar şimdilik ‘öldüren’, ‘yardım eden’ ve ‘delileri saklayan’ olarak üç ayrı kategoriye ayrıldı. Savcılık, ailenin bazı üyelerinin en baştan beri yanlış yönlendirme ile arama faaliyetlerini de akamete uğrattığını değerlendiriyor. Adeta bir ‘suskunluk yemini’ ettiği de değerlendirilen ailenin direncinin çapraz sorgu ile çözülmesi bekleniyor.

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Anne 'tülbenti' hatırlamadı, hoca 'Narin'in' dedi

Gözaltındakilerin sorgusu devam ederken soruşturma sürecindeki dikkat çekici detaylardan biri daha ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi'nin ulaştığı bilgilere göre jandarma, Narin’e ait olduğunu düşündükleri yeşil bir tülbent buldu.  Anneye bu tülbentin Narin’e ait olup olmadığı soruldu. Anne bu soruya “Hatırlamıyorum” diye cevap verdi. Jandarma bunun üzerine Narin’in gittiği Kuran kursunun hocasına tülbenti gösterdi. Hoca o gün Narin’in bu tülbenti kullandığını söyledi. Annenin “Hatırlamıyorum” demesi şüpheleri artırdı. Annenin de bazı telefon kayıtlarını silmiş olması şüpheleri kuvvetlendirdi. Anne gözaltında ve Narin’in cenazesine katılmasına da izin verilmedi.

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