Yeşil Üniversite Endeksi'nde Türkiye'den 6 üniversite ilk 100'e girdi

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliğini artırmak ve doğa dostu uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi" ile teşvik edilen üniversiteler, Türkiye'yi dünya sıralamalarında zirveye taşıdı.

Toplam 105 ülkeden 1745 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede, Türkiye 139 üniversitesi ile Avrupa'da sıralamaya en çok üniversitenin yerleştiği ilk, dünyada ise ikinci ülke oldu.

Sıralamada İstanbul Teknik Üniversitesi 25’inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 48’inci sırada yer alarak ilk 50’ye girdi.

Erciyes Üniversitesi 66’ncı, Ege Üniversitesi 83’üncü, Özyeğin Üniversitesi 89’uncu ve Yeditepe Üniversitesi 91’inci sıradan ilk 100’e girmeyi başardı.

Başkent Üniversitesi 101, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 103, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 123, İnönü Üniversitesi 135, Sakarya Üniversitesi 157, Sabancı Üniversitesi 160, Dokuz Eylül Üniversitesi 169, Bartın Üniversitesi 170, Çukurova Üniversitesi 175, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 177, Atatürk Üniversitesi 180, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 182, Hacettepe Üniversitesi 183, Trakya Üniversitesi 184 ve Düzce Üniversitesi 185'inci sıraya yerleşti.

Türkiye'den 54 üniversite dünyanın en yeşil ilk 500 üniversitesi arasına girme başarısı gösterdi. İlk 1000 içerisinde yer alan Türk üniversitesi sayısı da 97'ye yükseldi.

GreenMetric’in değerlendirmeye aldığı 105 ülke arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de ilk kez yer aldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, dünyada 580. sıradan listeye girdi. KKTC'deki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise dünyada 55. sırada yer alarak ilk 100'e girmeyi başardı.

"Yeni programları üniversitelerimize kazandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin, uluslararası sıralamalarında gösterdiği başarıyı büyük bir memnuniyet ve gururla takip ettiklerini belirterek, "Yalnızca akademik üretimde değil, sürdürülebilirlikte ve yeşil dönüşümde de küresel rekabette en önlerde yer alıyoruz" ifadesini kullandı.

Özvar, yeşil beceriler konusunda bilinçli gençlik yetiştirmek, üniversitelerin daha yeşil, daha verimli kampüslere sahip olmasını teşvik etmek amacıyla yürüttükleri Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi ile üniversitelerin önemli bir atılım gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Yükseköğretim sisteminde başlattıkları kapsamlı dönüşümün en önemli ayaklarından birinin yeşil ve dijital beceriler olduğunu kaydeden Özvar, "Bu alanlarda yeni programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Üniversitelerimiz yeşil dönüşümün de öncüsü. Altyapıdan enerji verimliliğine, su ve atık yönetiminden toplu ulaşıma kadar geniş bir yelpazede bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.