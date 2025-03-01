Yeşilay Haftası, "Türkiye’nin Yeşilayı 105 Yaşında!" mesajıyla kutlanıyor

Bağımlılıklarla mücadele alanında 105 yıldır 120 şube, 97 ülke Yeşilay’ı ve 130 binin üzerinde gönüllüsüyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını her alanda kararlılıkla devam ettiriyor.

Türkiye’nin Yeşilayı 105 Yaşında

Bu yıl 1-7 Mart arasında “Türkiye’nin Yeşilayı 105 Yaşında” sloganıyla kutlanan Yeşilay Haftası’nda, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla yurt genelinde birçok etkinlik düzenleniyor. 5 Mart 1920’de, işgal altındaki İstanbul’da, bağımlılıklar yoluyla toplumu zayıflatmaya çalışan güçlere karşı direniş ruhuyla kurulan Yeşilay, bugün Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyada bağımlılıkla mücadelede öncü rolünü üstleniyor.

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç: “Bağımlılık ortaya çıkmadan engellenmeli”

İstanbul Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen Yeşilay Haftası lansman toplantısında açılış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıklarla mücadeleyi “bir nesil ve gelecek davası” olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Gençlerimizin geleceğine kasteden, onları zifiri bir karanlığa mahkûm etmek isteyenlere karşı İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle Bağımsızlık Seferberliğimizi ilan ettik. Bağımsızlık Seferberliğimiz, çocuklarımızın bağımlılık endüstrisinin tuzaklarına düşmemesi için var gücümüzle çalışmak demektir. Bağımlılıklarla mücadele ederek insan onurunu toplumun tüm fertleri adına koruma gayretinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. 105. yılımızda ve Yeşilay Haftası vesilesiyle, ‘Bağımsız gelecek için Türkiye’nin Yeşilay’ında buluşalım.’ diyorum. Bağımlılığın ortaya çıkmadan engellenmesi düsturuyla geleceğimiz için el ele verelim. Tek bir insanımızın dahi bağımlılığın pençesine düşmemesi için hepinizi, 105 yıllık bu büyük mirasa sahip çıkmaya davet ediyorum.”

Bağımlılıkla mücadele etkinliklerle anlatılacak

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Rami Kütüphanesi’nde hafta boyunca sürecek “Yeşil Sahne Söyleşileri”nde, bağımlılıkla mücadele konularına değinilecek ve ünlü isimler de sahne alacak. Ayrıca yine Rami Kütüphanesi’nde minik ziyaretçilere eğitmenler eşliğinde origami, ahşap oyuncak boyama, taş boyama gibi çeşitli atölyeler de düzenlenecek.

Yeşilay’ın 105. yaşında, 9.’su gerçekleşen “Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması”nın ödüllü eserleri ise ilk kez Yeşilay Haftası kapsamında Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Bağımlılığa karşı sanatı öne çıkaran Yeşilay Karikatür Sergisi, bu yıl Marmaray istasyonları ve Rami Kütüphanesi başta olmak üzere çeşitli illerde sanatseverlerle buluşacak.

1-3-5 Mart tarihlerinde 16.30-18.30 saatleri arasında Marmaray Üsküdar, Yenikapı, Sirkeci ve Cağaloğlu istasyonlarında Yeşilay Haftası’na özel müzik dinletileri yapılacak.

Futbolcular maçlara Yeşilay pankartıyla çıkacak

Etkinlikler kapsamında 1-7 Mart tarihleri arasında Süper Lig ve TFF 1. Lig de oynanacak maçlarda tüm misafir takımlar sahaya “Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek” yazılı Yeşilay pankartıyla çıkacak.

İstanbul’un Sembol Mekânları “Yeşile” Boyanacak

Yeşilay’ın doğum günü olan 5 Mart tarihinde ise Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Çamlıca Kulesi, Dolmabahçe Saat Kulesi, Sepetçiler Kasrı gibi İstanbul’un sembol mekânlarında yeşil ışıklı lazer taraması yapılacak.

Gençler Sosyal Medyada Farkındalık İçin Yarışıyor!

Yeşilay, gençlerin sosyal medyada bilinçli ve etkili içerikler üretmesini teşvik etmek amacıyla "Genç Yeşilaycılar Ödüllü Reels Yarışması"nı başlatıyor. "Sosyal Medyayı En İyi Genç Yeşilaycı Kullanır; Sınırlarını Çizer ve Farkındalık Yaratır" mottosuyla düzenlenen yarışmada, gençler bağımlılıklarla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturan kısa videolar hazırlayarak yarışmaya katılabilecek. Toplam 70.000 TL'ye varan ödülün dağıtılacağı yarışmaya son başvuru tarihi 4 Mart olarak belirlenirken, kazananlar 7 Mart’ta açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, hazırladıkları videoları #GençYeşilay, #Türkiye’ninYeşilayı105Yaşında ve #BağımsızlıkSeferberliği etiketleriyle paylaşarak @gencyesilayci hesabını etiketleyip DM yoluyla iletebilecek.

Yeşilay’ın 105. yılı Avrasya Tüneli’nde duyulacak

Yeşilay’ın 105. yılı kapsamında Avrasya Tüneli’nde özel bir sesli mesaj çalışması gerçekleştirilecek. Yeşilay’ın 105. yılına özel olarak hazırlanan radyo spotları yayınlanarak, bağımsız ve sağlıklı bir gelecek için farkındalık mesajları iletecek. Bu kapsamda, Yeşilay’ın bağımsızlık seferberliği vizyonunu ve köklü geçmişini vurgulayan mesajlar paylaşılacak.

Ayrıca trafik ışıklarında Yeşilay hilali ve özel sesli mesajlarla gerçekleştirilecek sinyalizasyon çalışmasıyla, sürücüler ve yayalar bağımsız ve sağlıklı bir yaşam için teşvik edilecek.

Öte yandan, 1-7 Mart haftasına özel tasarlanan Yeşilay Gazetesi, saha etkinliklerinde dağıtılacak.

Türkiye genelinde garkındalık etkinlikleri

Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri (REHAB), üniversite kulüpleri, şubeleri, elçileri ve gönüllüleri iş birliğiyle Türkiye genelinde geniş çaplı bir farkındalık kampanyası başlatılacak. Bu kapsamda, sergiler, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek, sağlıklı yaşam ve zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Türkiye’de ve dünyada 7’den 70’e her kesime hitap eden bu etkinlikler, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele, önleme ve sağlıklı yaşama teşvik etme misyonunu pekiştirecek.