Yeşilay'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a yapılan ziyaretle ilgili açıklama

Yeşilay tarafından yapılan açıklamada, 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında Yeşilay'ın Türkiye genelinde çalışmalarını sürdüren 120 şubesine saha görünürlüğünü artırmak üzere, spor kulübü, meslek birliği, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeleri yönünde görevlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeşilay Kadıköy Şubemizin, Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yaptığı ziyaret de bu kapsamda gerçekleşmiştir. Ziyaretin ardından kamuoyunda oluşan tartışmaları dikkatle takip ediyor, bu hassasiyetleri saygıyla karşılıyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, herhangi bir kişinin özel durumu üzerinden değerlendirme yapmaktan hassasiyetle uzak durmaktadır. Tek odak noktamız, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak, gençlerimizi ve toplumumuzu sağlıklı bir geleceğe hazırlamaktır." ifadeleri kullanıldı.