Yeşilay'dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı Meloni'ye: Aramıza hoş geldin

Yeşilay, sigarayı bıraktığını söyleyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için "aramıza hoşgeldin" mesajı paylaştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G7 liderlerine sigarayı bıraktığını söyledi. Meloni’nin liderlerle gerçekleştirdiği sohbet, açık kalan mikrofon tarafından kaydedildi.

Fransa’da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi’nde, resmî görüşmelerin yanı sıra yaşanan samimi diyaloglar da dikkat çekti.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin de yer aldığı ayaküstü sohbet sırasında Meloni, sigarayı bir ay önce bıraktığını söyledi.

Erdoğan'a "katil olurum" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Mısır'da düzenlenen Gazze konulu zirvede Meloni'ye, "Seni iyi gördüm ama sigarayı bırakman lazım" demişti. Meloni ise bu sözlere "Biliyorum, biliyorum. Ama kimseyi öldürmek istemiyorum" diyerek karşılık vermişti.

Yeşilay'dan Meloni'ye: Aramıza hoş geldin

Yeşilay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye sigarayı bırakmasını tavsiye ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından "aramıza hoşgeldin" notuyla paylaştı.