Yeşilçam oyuncusu Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da çalışan Arif Ertan Güntav, hayata veda etti. Güntav'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Arif Ertan Güntav için bugün ikindi vakti Üsküdar Çiçekçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Oyuncu ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Arif Ertan Güntav'ın kariyeri

Arif Ertan Güntav, Türk sinema tarihinde nadir görülen bir yönlülüğe sahipti. Kamera önünde sergilediği oyunculuk performanslarının yanı sıra, setlerin en zorlu görevlerinden biri olan prodüksiyon amirliği koltuğunda da uzun yıllar oturdu. Yapım süreçlerinin yönetimindeki titizliğiyle “setlerin görünmez kahramanı” olarak anılan Güntav, Yeşilçam’ın altın çağında pek çok kült projenin hayata geçmesinde kilit rol oynadı. Meslektaşları tarafından hem bir ağabey hem de bir disiplin abidesi olarak görülen usta isim, sinema sanatına adanmış bir ömür sürdü.