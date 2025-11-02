  1. Ekonomim
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı. Şişli Camisi’ndeki törende sinema dünyasından birçok isim hazır bulunurken, meslektaşı Ediz Hun “Tam bir sinema insanıydı, çok üzgünüm” dedi.

Fotoğraf: ANKA
Motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden 85 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı.

Çağlar, önceki akşam Şişli’de motosiklet çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Çağlar için bugün Şişli Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Çağlar’ın naaşı, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na uğurlandı.

Camideki törene ailesi ile çok sayıda Yeşilçam oyuncusu da katıldı.

Burada gazetecilere konuşan Ediz Hun, “İyi bir aile babası, iyi bir eş, mükemmel bir insandı. Çok da katkıları var sinemaya. Tam bir sinema insanıydı. Hakikaten çok üzgünüm. Olmaması gereken bir şey. Onda da belki hata olabilir. Acil bir işi vardı herhalde ama öbür tarafta da 65-70 kilometre hızla gelen motosiklet var. Motosikletler girilmez işaretli yerlere giriyorlar. Olmaz. Motosikletler hem kendileri için hem de herhangi bir çarpışmada tehlike arz ediyor. Motosikletlere bir kaide, disiplin getirilmesi lazım. Her gün kaza oluyor” dedi.

Engin Çağlar kimdir?

Engin Çağlar, 1940'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji'nde eğitimini tamamlayan sanatçı, Almanya'da da iç mimarlık eğitimi aldı.

Ses Dergisi'nin artist yarışmasına katılan ve yarışmada ikinci olan Çağlar, ardından sinemaya adım attı. İlk olarak Fatma Girik'le birlikte "Öksüz" adlı filmde rol aldı.

"Kadın Değil Başbelası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber", "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam", "Rüyalar Gerçek Olsa" ve "İntizar"ın arasında olduğu birçok filmde rol alan Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle de başrolleri paylaştı.

