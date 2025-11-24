  1. Ekonomim
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü Berkay O. hakkında istenen ceza belli olurken, sürücünün ifadesinde kazada kastı olmadığını söylediği öğrenildi.

Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Engin Çağlar, 1 Kasım'da Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü 21 yaşındaki Berkay O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İddianame hazırlandı

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede bilirkişi raporunda sürücünün tali kusurlu olduğu belirtildi.

Sürücü hakkında istenen ceza belli oldu

Dava açılması için şüpheli hakkında yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. İddianamede şüpheli Berkay O. hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.

"Kastım yoktu"

Öte yandan Berkay O., savcılıktaki ifadesinde seyir halinde ilerlediği sırada ilk etapta Engin Çağlar'ı görmediğini, kendisini fark ettiğinde manevra yapmak isterken kaçamayıp çarptığını söyledi. Herhangi bir kastı olmadığını dile getiren Berkay O., sanatçının ölümünden ötürü üzgün olduğunu ifade etti.

Engin Çağlar kimdir?

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'a çarpan sürücü için istenen ceza belli oldu - Resim : 1Asıl adı Ali Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1968 yılında Ses Dergisi’nin "Sinema Artisti" yarışmasında ikinci olarak sinema kariyerine adım attı.

Fatma Girik’le başrolü paylaştığı Öksüz filmiyle Yeşilçam’a merhaba diyen oyuncu, ardından Bana Derler Fosforlu, Hüzünlü Aşk ve Kınalı Yapıncak gibi unutulmaz yapımlarda Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit gibi dönemin yıldızlarıyla kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi Yeşilçam’ın efsane isimleriyle sayısız filmde başrolü paylaştı. "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam" gibi unutulmaz yapımlarla adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

 

