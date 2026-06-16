Yeşilçam oyuncusu Panter Emel hayatını kaybetti

Halk arasında Panter Emel olarak bilinen sevilen oyuncu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Panter Emel'in 40 gün önce kaybettiği kızı nedeni ile derin acı yaşadığı biliniyordu.

Acı haberi yaptığı paylaşımla duyuran Tuna Arman "40 gün önce kızını kaybetmişti... Emel'i yarın Fatih Camii'nden uğurlayacağız" dedi.

Panter Emel Emel Yıldız kimdir?

1941 yılında dünyaya gelen Emel Yıldız, Türk sinemasının tanınan oyuncularından biri olarak uzun yıllar boyunca Yeşilçam'ın önemli yapımlarında izleyici karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğu ve beyaz perdede hayat verdiği güçlü karakterlerle dikkat çeken sanatçı, zaman içinde kendisiyle özdeşleşen "Panter Emel" lakabıyla geniş kitleler tarafından tanınan bir isim haline geldi.

Sinemanın yanı sıra yazarlık da yaptı

Sanat yaşamı boyunca yalnızca oyunculuk alanında faaliyet göstermeyen Emel Yıldız, köşe yazarlığı da yaparak medya dünyasında aktif rol üstlendi. Sinema ve basın alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren sanatçı, farklı platformlarda kamuoyuyla buluşmayı sürdürdü.

Hayvan hakları mücadelesiyle de öne çıktı

Emel Yıldız, sanat kariyerinin yanı sıra özellikle hayvan hakları konusunda yürüttüğü çalışmalar ve verdiği mücadeleyle de dikkat çekti. Toplumsal konulara yönelik duyarlılığıyla bilinen sanatçı, bu alandaki faaliyetleri sayesinde kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Türk sinemasında iz bırakan isimlerden biri oldu

Uzun yıllar boyunca sinema sektörüne ve çeşitli toplumsal çalışmalara katkı sunan Emel Yıldız, Türk sinemasında bıraktığı eserler ve üstlendiği rollerle unutulmaz isimler arasında gösterilmeye devam ediyor. Sanatçının kariyeri, Yeşilçam döneminin önemli figürlerinden biri olarak sinema tarihindeki yerini koruyor.