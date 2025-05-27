Yeşilçam sanatçısı Devlet Devrim hayatını kaybetti

Ses Dergisi'nin 1962 yılı kapak yıldızı seçildikten sonra sinema ve gazino çalışmalarıyla şöhrete kavuşan Devlet Devrim, yaşamını yitirdi. 70'den fazla sinema filminde rol alan Devrim'in ölümünü Film-San Vakfı duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Devlet Devrim kimdir?

Babası Mısırlı, annesi Türk olan Devlet Devrim, 1944'te Mısır'ın İskenderiye şehrinde dünyaya geldi.

Devrim, ilk olarak Ümit Utku'nun yönetmenliğini yaptığı, Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yapımı 'Çiçeksiz Bahçe' filmiyle sinema yaşantısına başladı.

1969'a kadar aralıksız bir şekilde sinemaya devam etti. Devrim, bir süre şarkıcılık yaptı.

1971'de evlendikten sonra sahne yaşamını noktaladı. 1999 yılında, Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Kurtlar Sofrası' adlı dizide 'Arap Zehra' adlı şarkıcı bir kadını canlandırdı.