Yeşilçam ünlü oyuncusu Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı

'Uzak Şehir'in 'Mahmut Ağa'sı Mahmut Cevher'den kötü haber geldi. Usta ismin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çorum'da hastaneye kaldırıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçam'ın usta aktörü Mahmut Cevher (76) Çorum'da çekilen ve Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı canlandırdığı "Al Beni Baba" filmi için gittiği Çorum'da hastaneye kaldırıldı.

Tavuktan zehirlendi

Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmut Cevher‘e ilk müdahaleler yapıldı. Cevher’in yediği tavuktan zehirlendiği ve fenalaştığı öğrenildi. Sağlık durumu iyiye giden Cevher’in filmde Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’yı canlandırıyor.

Mahmut Cevher'den açıklama

Bir açıklama yapan Mahmut Cevher; "KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu - Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.