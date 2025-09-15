Yeşilçam ünlü oyuncusu Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Mahmut Cevher'den kötü haber geldi. Usta ismin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
'Uzak Şehir'in 'Mahmut Ağa'sı Mahmut Cevher'den kötü haber geldi. Usta ismin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Çorum'da hastaneye kaldırıldı
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçam'ın usta aktörü Mahmut Cevher (76) Çorum'da çekilen ve Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı canlandırdığı "Al Beni Baba" filmi için gittiği Çorum'da hastaneye kaldırıldı.
Tavuktan zehirlendi
Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmut Cevher‘e ilk müdahaleler yapıldı. Cevher’in yediği tavuktan zehirlendiği ve fenalaştığı öğrenildi. Sağlık durumu iyiye giden Cevher’in filmde Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’yı canlandırıyor.
Mahmut Cevher'den açıklama
Bir açıklama yapan Mahmut Cevher; "KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu - Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.