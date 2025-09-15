  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yeşilçam ünlü oyuncusu Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Yeşilçam ünlü oyuncusu Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Mahmut Cevher'den kötü haber geldi. Usta ismin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeşilçam ünlü oyuncusu Mahmut Cevher hastaneye kaldırıldı
Takip Et

'Uzak Şehir'in 'Mahmut Ağa'sı Mahmut Cevher'den kötü haber geldi. Usta ismin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Çorum'da hastaneye kaldırıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçam'ın usta aktörü Mahmut Cevher (76) Çorum'da çekilen ve Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı canlandırdığı "Al Beni Baba" filmi için gittiği Çorum'da hastaneye kaldırıldı.

Tavuktan zehirlendi 

Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmut Cevher‘e ilk müdahaleler yapıldı. Cevher’in yediği tavuktan zehirlendiği ve fenalaştığı öğrenildi. Sağlık durumu iyiye giden Cevher’in filmde Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’yı canlandırıyor.

Mahmut Cevher'den açıklama 

Bir açıklama yapan Mahmut Cevher; "KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu - Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent hastaneye kaldırıldı! Konserde fenalaşmıştıHaluk Levent hastaneye kaldırıldı! Konserde fenalaşmıştıGündem
Reigna, natürel mercimek hattıyla doğal gıdaya ulaşımı kolaylaştıracakReigna, natürel mercimek hattıyla doğal gıdaya ulaşımı kolaylaştıracakŞehirler
Gündem
Eski belediye başkanı kazada hayatını kaybetti, eşi ve 1 kişi yaralı
Eski belediye başkanı kazada hayatını kaybetti, eşi ve 1 kişi yaralı
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor