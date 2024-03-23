Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler?

Bahar Öztan kimdir?

Doğum adı Ülkü Cerrahoğlu olan Bahar Öztan 11 Ağustos 1962'de Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve model. Babası Arif Cerrahoğlu, annesi ise Aysel Cerrahoğlu olan Öztan'ın ablası kendisi gibi oyuncu olan Nilgün Saraylı'dır. İstanbul'da büyüdü. Henüz genç bir kız iken güzelliği ile dikkat çekti. 1976 yılında arkadaşlarının tavsiyesi ile fotoroman yarışmasında finalist olan Bahar Öztan, hemen sonrasında Başak Gürsoy Ajansa katılarak modellik ve oyunculuk kariyerine adım attı.

Elidor reklamıyla ilk kez ekran karşısına geçti. Sayısız reklam filminde rol aldı. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.

21 Mart 2024 tarihinde 61 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede kolon kanseri sebebiyle öldü. Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, uzun süredir tedavi görüyordu. 22 Mart 2024'te Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Rol adığı dizi ve filmler