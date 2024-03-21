Yeşilçam'ın gamzelisi Bahar Öztan hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser ile mücadele eden Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti. Daha önce 3 kez kanseri yenen ve son olarak kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan'dan bu kez acı haber geldi. 61 yaşındaki sanatçı bu kez kanserle mücadelesini kaybetti.

Sanatçı İstanbul'daki tedavi sürecinde hastalığıyla ilgili sevenlerinden dua istemiş "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" ifadesini paylaşmıştı.

Bahar Öztan, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na toprağa verilecek.

Bahar Öztan kimdir?

Yeşilçam'ın ünlü ismi Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da doğdu. Türkiye onu gamzeli güzel olarak tanıdı. Sinema dünyasına adımını Kemal Sunal ile rol aldığı Şaşkın Milyoner filmiyle atan sanatçı, Yeşilçam'ın önemli oyuncularından biri haline geldi.

Öztan, Bülent Ersoy ve Seda Sayan gibi ünlülerle çalıştı. Amerika'da yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Öztan, Bodrum'da bir otel işletti, anaokulu açtı kariyerine devam etti.