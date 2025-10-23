Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Neşe Aksoy hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Neşe Aksoy, kansere yenik düşerek 62 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi köşe yazılarını yazdığı magazinci.com isimli site duyurdu.

1980 sonrası Türk sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy; başta Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı "Arkadaşım" olmak üzere birçok filmle kariyer edindi.

Neşe Aksoy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını belirterek köşe yazılarına ara verdiğini şu ifadelerde duyurmuştu:

"On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. 'Biraz toparlanınca yazarım' dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim."

Aynı zamanda şarkıcı ve ressam olan Neşe Aksoy, şeref üyesi olduğu FİLM-SAN'ın başkan yardımcılığını da üstlenmişti.