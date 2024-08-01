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Yeşilçam'ın ünlü yönetmenlerinden Günay Kosova hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Günay Kosova da 82 yaşında hayatını kaybetti. Kosova’nın uzun zamandır Alzheimer hastalığına karşı mücadele ettiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın ünlü yönetmenlerinden Günay Kosova hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Günay Kosova 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kosova, Sultanbeyli’de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Set Amiri, Senarist, Yapımcı ve Yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan ve bir rekora imza atan ve Kayışdağı Darülaceze’de kalan Kosova, uzun zamandır Alzheimer hastalığına karşı mücadele veriyordu.

Kosova eşi Astrolog Hülya Koçak’ı 2007 yılında evinin banyosunda ölü bulmasının ardından çok sarsılmıştı. Olayın ardından annesi ve köpeğini de kaybeden ünlü isim, Sanatçı Yaşam Evi’nde kalmaya başlamıştı.

Günay Kosova kimdir?

22 Haziran 1942, Amasya doğumludur. Set Amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışmıştır. 

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