Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türk sinemasının 1960 ve 1970’li yıllarında canlandırdığı karakterlerle tanınan Nihat Ziyalan, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir Avustralya’nın Sidney kentinde ikamet eden usta oyuncunun vefatı, sinema dünyasında üzüntü yarattı.

Yeşilçam’da özellikle kötü adam rolleriyle tanınan Ziyalan, çok sayıda filmde rol aldı. Oyunculuk kariyerinde Yılmaz Güney’in yakın dostluğu ve daveti önemli bir dönüm noktası oldu.

Nihat Ziyalan’ın sanat yolculuğu

Adanalı oyuncu, şair ve yazar olan Nihat Ziyalan, sanat yaşamına tiyatroyla başladı. Askerlik görevinin ardından Adana Şehir Tiyatrosu’na katılan Ziyalan, bu kurumun kapanmasından sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Edebiyatla da ilgilenen sanatçının ilk şiir kitabı “Asık Yüzlünün Biri” 1963 yılında yayımlandı. Tiyatro ve edebiyat çalışmalarının ardından sinemaya yönelen Ziyalan, 1966’da çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney’in daveti üzerine İstanbul’a gitti.

Ziyalan, ilk kez Yılmaz Güney’in Mualla Özbek için çektiği “At Hırsızı Banuş” filminde kamera karşısına geçti. Sonraki yıllarda Yeşilçam’ın bilinen karakter oyuncuları arasına giren sanatçı, “Sezercik Aslan Parçası” filmindeki Nedim karakteriyle de hatırlandı.

Oyunculuğunun yanı sıra şiir ve edebiyat çalışmalarını sürdüren Nihat Ziyalan, kültür sanat alanındaki katkılarıyla da anıldı. Sanatçıya, Çukurova’nın tanıtımına sağladığı katkılar nedeniyle 2009 yılında Çukurova Ödülü verilmişti.