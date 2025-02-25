Usta sanatçı Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi!

İstanbul Etiler’de Müjde Ar ve eski Bakan Mehmet Ercan Karakaş’ın bulunduğu lüks araç, özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası Ar ve Karakaş hastaneye kaldırıldı. 70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Sanatçının dün akşam trafik kazası geçirdiği ve Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

“Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.”

Müjde Ar kimdir?

Müjde Ar 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncudur. Bugün 70 yaşında olan usta oyuncu Müjde Ar özellikle, 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş; Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır. Sekiz yaşında Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yaptı. Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı, Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanının ilk televizyon uyarlaması olan 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolü ile bir anda şöhret oldu ve sinemaya geçti. 1977 ile 1981 arasında piyasanın isteklerine uyan çok sayıda filmde oynadı. Bu arada şarkıcı olarak sahneye de çıktı.

1980'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Deli Kan ve Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul gibi daha nitelikli ve iddialı yapımlarda rol almaya başladı. Birçok sinema oyuncusunun cesaret edemediği zor rolleri üstlenerek, gitgide, cinselliğinden çekinmeyen, sorunlarına sahip çıkmak isteyen bir kadın tipi yarattı. Bu dönemdeki filmleri arasında Göl (1982), Şalvar Davası (1983), Dağınık Yatak (1984), Fahriye Abla (1984), Dul Bir Kadın (1985), Adı Vasfiye (1985), Kupa Kızı (1986), Aaah Belinda (1986), Teyzem (1986), Asılacak Kadın (1986), Afife Jale (1987) ve Arabesk (1988) sayılabilir.

Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı Ağır Roman'da (1997) Tina karakterini, Sinan Çetin'in yönettiği, 2000 yapımı Komser Şekspir'de emektar bir hayat kadınını, Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin'de ise yaşına göre olgun davranmayan oğlu Ali'yi evlendirmeye çalışan İffet karakterini canlandırdı.

Mehmet Ercan Karakaş Kimdir ?

Mehmet Ercan Karakaş (d. 1945, Çanakkale, Türkiye), Türk siyasetçi. 1945 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Çanakkale’de yaptı. İstanbul’da başladığı yükseköğrenimini Almanya’da Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. Sonra bir süre Duisburg Üniversitesinde Sosyal Bilimler bölümüne devam etti.

Almanya’da bulunduğu yıllarda Türk işçi ve ailelerine sosyal danışmanlık yaptı. Almanya Sosyal Demokrat Partisinde (SPD) on yıl değişik kademelerde çalıştı. Avrupa’daki sosyal demokrat yurttaşlarımızın kurduğu Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu’nda (HDF) dört dönem genel başkanlık görevinde bulundu.

Türkiye’ye döndükten iki yıl sonra 1986 yılında SODEP-HP birleşmesinde İstanbul’da SHP’ye katıldı. Önce il sekreterliği görevi yaptı. Sonra üç kez İstanbul İl Başkanlığına seçildi. Daha sonra Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ekim 1991 seçimlerinde İstanbul üçüncü bölgeden Milletvekili seçildi. Üç yıla yakın bir süre TBMM’de SHP grup başkanvekilliği yaptı. İki yıl Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis üyeliği ve daha sonra AGİK Parlamenterler Meclisi üyeliği görevinde bulundu.

Milletvekilliğinden önce resmi ve özel çeşitli kuruluşlarda teknik eleman ve yönetici olarak çalıştı. 1988 yılında arkadaşlarıyla birlikte aylık “Sosyal Demokrat” dergiyi ve “Sosyal Demokrasi Yayınları” adlı yayınevini kurdu.