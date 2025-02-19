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Yetersiz beslenme çocukları bodur bırakıyor

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, halkın yüzde 40’ının iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamadığına dikkat çekerek “Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı bodurluk oranı artıyor. Beş yaş altı çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10 civarında” dedi.

Haber Merkezi
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Yetersiz beslenme çocukları bodur bırakıyor
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Araştırmalar yeterli gıdaya erişemeyen çocuklarda hem fiziksel hem de zihinsel gelişim geriliği olduğunu gösteriyor. Yetersiz beslenen çocuklar gelecekte boy kısalığı, bodurluk, öğrenme güçlüğü, bilişsel gelişimde gerilik ve davranışsal sorunlar gibi çok sayıda sorunla karşı karşıya kalıyor.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, halkın yüzde 40’ının iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamadığına dikkat çekerek “Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı bodurluk oranı artıyor. Beş yaş altı çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10 civarında” dedi.

Türkiye’de bir ailenin açlık sınırının 22 bin, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğunu hatırlatan Demir “Mevcut asgari ücretle insanların ihtiyaçlarını karşılayıp çocuklarının sağlıklı ve düzenli beslenmesini sağlayabilmesi imkânsız. Beş yaş altı çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10 civarında. Bu oran her geçen yıl katlanarak artıyor. Kırmızı etin kilosu 700 lira. Tavuk etinin kilosu 200 lira” ifadelerini kullanarak yüksek gıda enflasyonu sebebiyle yaşanan besin yetersizliğinin yaşlılarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına, çocuklarda ise ciddi gelişim geriliğine sebep olduğunu söyledi. 

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