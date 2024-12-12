  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yetkili isim açıkladı: Uçaklarda sıvı madde taşıma kısıtlaması yakında kalkacak
Takip Et

Yetkili isim açıkladı: Uçaklarda sıvı madde taşıma kısıtlaması yakında kalkacak

IATA Başkanı Willie Walsh, uçaklara patlayıcı madde sokulmasının önüne geçmek için sıvı maddelere 2006'da getirilen yasağın kalkabileceğini dile getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yetkili isim açıkladı: Uçaklarda sıvı madde taşıma kısıtlaması yakında kalkacak
Takip Et

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Willie Walsh, uçaklara patlayıcı madde sokulmasının önüne geçmek için sıvı maddelere 2006'da getirilen yasağın kalkabileceğini dile getirdi.

Walsh, yeni nesil CT (Bilgisayarlı Tomografi) tarayıcıların gelişimiyle sınırlama gerekliliğinin sorgulandığını belirtti.

Walsh, gelecekte sıvı kısıtlamasının kaldırılacağını düşündüğünü, ancak net zaman veremediğini ifade etti.

THY'den 'kısıtlama' duyurusu: Bu durumlarda indirimli biletiniz yanabilir!THY'den 'kısıtlama' duyurusu: Bu durumlarda indirimli biletiniz yanabilir!Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Pegasus yüzde 70 indirimli yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarihler...Pegasus yüzde 70 indirimli yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarihler...Ekonomi
Meteorolojiden 12 il için uyarı: Sıcaklıklar düşecek, kar ve sağanak etkisini gösterecekMeteorolojiden 12 il için uyarı: Sıcaklıklar düşecek, kar ve sağanak etkisini gösterecekGündem

 

Gündem
Özgür Özel'den Suriyelilerin dönüşü için paket önerisi: Hemen gitmelerini kimse beklemesin
Özgür Özel'den Suriyelilerin dönüşü için paket önerisi: Hemen gitmelerini kimse beklemesin
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı
AYM'nin 10 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de
AYM'nin 10 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de
AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Erdoğan'a dizi ve randevu şikayeti
AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Erdoğan'a dizi ve randevu şikayeti
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı