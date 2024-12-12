Yetkili isim açıkladı: Uçaklarda sıvı madde taşıma kısıtlaması yakında kalkacak
IATA Başkanı Willie Walsh, uçaklara patlayıcı madde sokulmasının önüne geçmek için sıvı maddelere 2006'da getirilen yasağın kalkabileceğini dile getirdi.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Willie Walsh, uçaklara patlayıcı madde sokulmasının önüne geçmek için sıvı maddelere 2006'da getirilen yasağın kalkabileceğini dile getirdi.
Walsh, yeni nesil CT (Bilgisayarlı Tomografi) tarayıcıların gelişimiyle sınırlama gerekliliğinin sorgulandığını belirtti.
Walsh, gelecekte sıvı kısıtlamasının kaldırılacağını düşündüğünü, ancak net zaman veremediğini ifade etti.