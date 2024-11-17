Yıkanan halılarda gizemli izler: Narin Güran’ın sırrı bu fotoğraflarda mı saklı?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kuran kursundan çıktıktan sonra eve dönüş yolunda kaybolan ve cesedi 8 Eylül’de köyün yakınlarından geçen derede bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin ulaştığı görüntüler ilk kez yayımlandı. İtirafçı olan ve sık sık ifade değiştiren Nevzat Bahtiyar tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkarılarak alınan ek ifadesinde, “Salim beni Narin’in evine çağırdı.

Gittiğimde tüm odaların kapıları kapalıydı. Sadece bir odanın kapısı açıktı. İçeri girdiğimde Narin’in cesedi yerde halının üzerindeydi. Ağzından köpük şeklinde bir sıvı gelmişti. Salim Narin’i kendisinin öldürdüğünü söyledi ve getirdiği battaniyeye sardıktan sonra dereye atmam için bana verdi. Bende cesedi evden alıp çıktım. Sonra çuvala bırakıp dereye gizledim” demişti. Bu ifade üzerine Narin’in evine giden JASAT ve Olay yeri İnceleme ekiplerinin evdeki tüm halı, kilim ve paspaslar üzerinde yüksek teknolojik imkânlar kullanarak biyolojik bulgu ve farklı kişilere ait olabileceği değerlendirilen DNA çalışması yaptı.

Narin'e ne olduysa burada oldu!

Narin’in evindeki tüm halı, kilim ve paspaslar üzerinde özel ışıklandırma sistemiyle tükürük, salya, kusmuk, ağız içi sıvısı, kan, kıl ve tırnak örneği gibi Narin’e veya ikinci, üçüncü şahıslara ait olabileceği değerlendirilen DNA örneği ve biyolojik bulgu çalışması yapıldığı görülüyor.

Ekiplerin büyük titizlikle saatlerce delil numaralarıyla arama yaptığı evdeki halılar üzerinde de suç faillerinin açığa çıkmasına yönelik herhangi bir somut delile ulaşılamadığı bildirildi.

Tüm halıları yıkadılar

Eldiven kullanılarak özel ışıklandırma yöntemiyle halılar üzerindeki lekeler itinayla alınarak Van Jandarma Kriminal Laboratuarına gönderildi, ancak delil niteliğinde bir bulgu saptanamadı.

Demir kapı ayrıntısı

Bilirkişi raporundaki daraltılmış HTS kayıtlarına göre, Narin’in evde öldürüldüğüne dair tespit yapılırken, küçük kızın evinin girişindeki demir kapının sürgünü kilit aksamında da jandarmanın delil çalışması yaptığına dair fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi. Narin’in evinin beyaz demir kapısında ve kapının içeriden kilitlenebilen sürgülü anahtar kısmında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Narin veya Narin’i öldürenlerin parmak izleri ile biyolojik bulgu çalışmalarının yapıldığı, ancak cinayet sonrasında evde yapılan hummalı temizlik çalışmasından sonra evin kapısında da herhangi bir somut delile ulaşılamadı.