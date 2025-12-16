Çırağan Palace Kempinski İstanbul, yılbaşına hazır

Boğaz’a nazır konumuyla İstanbul’un en prestijli buluşma noktalarından olan Gazebo, yılbaşında geleneksel çay saatine büyüleyici bir dokunuş katıyor. Deneyimli mutfak ekibinin hazırladığı el yapımı tatlılar, tuzlu ikramlıklar ve yılbaşı ruhunu yansıtan sunumlar, misafirlere zarif bir beş çayı deneyimi yaşatıyor.

Aralık ayı boyunca her gün 15:00 – 18:00 saatleri arasında sunulacak Yılbaşı Temalı Beş Çayı, kişi başı KDV dahil 3.400 TL olarak belirlendi.

Çırağan Balo Salonu’nda yeni yıl gala yemeği – 31 Aralık 2025

Boğaz’ın ihtişamı yansıtan Çırağan Balo Salonu, 31 Aralık gecesi büyüleyici bir gala davetine ev sahipliği yapıyor. Altı aşamadan oluşan özel set menü, karşılama kokteyli, DJ ve Purple Hand Band grubunun canlı müzik performanslarıyla birleşerek misafirlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatıyor. Sarayın zarif atmosferinde Türk ve dünya mutfağının özenle seçilmiş lezzetleriyle donatılan gala yemeği, yeni yıla görkemli bir başlangıç yapmak isteyenleri bekliyor.

Balo Salonu’nda saat 19:00’da başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek Yeni Yıl Gala Yemeği için kişi başı fiyat, KDV dahil 23.000 TL olarak belirlendi.

Rüya İstanbul’da ilk yılbaşı kutlaması – 31 Aralık 2025

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da açılan Rüya, yeni yıl ruhunu modern Anadolu mutfağıyla buluşturan özel bir kutlama daveti sunuyor. Cannes, Dubai ve Riyad’dan sonra markanın ilham aldığı topraklarda ilk kez hayat bulan Rüya, 31 Aralık gecesi misafirlerini unutulmaz bir yılbaşı deneyimine davet ediyor. Rüya’nın modern dokunuşlarla yorumladığı Anadolu lezzetleri yılın en ışıltılı akşamını, özenle hazırlanmış beş aşamalı bir tadım menüsü ve yılbaşına özel programıyla karşılıyor. DJ ve canlı trio performansının Boğaz’ın büyüleyici manzarasıyla buluşması yılın son gecesini keyifli ve şık bir kutlamaya dönüştürüyor.

Rüya’da Yeni Yıl Gala Yemeği için kişi başı fiyat, KDV dahil 18.000 TL olarak belirlendi.

Le Fumoir’da yılbaşı partisi – 31 Aralık 2025

Şehrin en popüler mekanlarından Le Fumoir, palmiye ağaçları altındaki Boğaz manzarasıyla bu yıl da enerjik bir yılbaşı partisinin adresi oluyor. Canlı DJ performansı, özel olarak hazırlanan yılbaşı lezzetleri ve kokteyller eşliğinde gerçekleşecek keyif dolu parti, eğlence tutkunlarını bekliyor.

Le Fumoir’da Yılbaşı Partisi, kişi başı KDV dahil 8.500 TL...

Saray’da Yılbaşı Brunch’ı – 1 Ocak 2026

Çırağan Sarayı’nın ihtişamlı salonunda servis edilecek Yılbaşı Brunch’ı, yeni yılın ilk gününü unutulmaz bir ziyafetle karşılamak isteyenler için görkemli bir başlangıç sunuyor. Boğaz manzarası eşliğinde tadılacak brunch keyfi, zengin menü ve zarif sunumlarla yeni yılın ilk gününe lezzet dolu bir dokunuş katıyor.

1 Ocak 2026 günü 12:30 – 16:30 saatleri arasında sunulacak Yılbaşı Brunch’ı, kişi başı KDV dahil 7.750 TL...

Çırağan Sarayı’nda yeni yıl konaklama paketi

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, misafirlerini eşsiz Boğaz'ın kıyısında yeni yılın büyüsüne kapılmaya davet ediyor. 2026 yılına, görkemli Çırağan Sarayı’nda konaklayarak ihtişam ve ışıltı içinde giriş yapmak isteyenler, iki gecelik konaklama süresince tarihi Saray’da masalsı bir deneyim yaşıyor. Misafirler; lüks odalarda veya süitlerde konaklama ve Saray’ın ikinci katında yer alan göz kamaştırıcı Çırağan Balo Salonu’nda canlı müzik eşliğinde benzersiz gala yemeğini içeren, yeni yıl coşkusunu yansıtan Yeni Yıl Brunch’ı ile zenginleşen bu deneyimle yeni yıla görkemli bir şekilde adım atıyor.

Çırağan Palace Shop’ta yeni yılın ışıltısını taşıyan lezzetler ve zarif hediyelikler

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un online alışveriş sitesi Çırağan Palace Shop, yeni yılı eşsiz lezzetler ve hediyeliklerle karşılıyor. Yeni yıl coşkusuna özel bir dokunuş yapmak ve bu heyecanı sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, her biri Çırağan Sarayı’nın lüks dokunuşunu taşıyan ve yılbaşı için hazırlanan benzersiz hediyelikleri, internet adresinden online olarak sipariş verebiliyor, aynı zamanda otelden de teslim alabiliyor.