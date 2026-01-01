Yılbaşı kutlamasında çıkan kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yılbaşı kutlaması için bir araya gelen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, olaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Yılbaşı kutlaması için bölgede bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Güvenlik tedbirleri kapsamında görevli polis memuru E.H.T. kavgayı ayırmak için gruba müdahalede bulundu.

Bu sırada polis memuru E.H.T., bıçakla yaralandı. İhbar üzerine ambulansın bölgeye gelmemesi üzerine, yaralanan polis memuru polis ekip aracıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.