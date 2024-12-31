Yılbaşında 309 bin 819 kolluk personeli görev başında olacak

Bakan Yerlikaya, ülke genelinde yılbaşı kutlamalarına ilişkin alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

309 bin 819 kolluk personel görevlendirildi

Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güveni tesis etmek için İçişleri Bakanlığı olarak görevimizin başındayız. Asayiş tedbirleri kapsamında ülkemizde; 30 Aralık 2024 saat 08.00’den 02 Ocak 2025 saat 08.00’e kadar, 207 bin 239 polis, 99 bin 480 jandarma ve 3 bin 100 sahil güvenlik personeli olmak üzere 309 bin 819 kolluk personelimizi görevlendirdik. 31 bin 976'sı binek araç, 3 bin 853'ü motosiklet, 430'u hava aracı ve 538'i deniz aracı olmak üzere 36 bin 527 araç sahada. Göç İdaresi Başkanlığımız 1350 personel ve 270 mobil araçla aktif görev alıyor. AFAD Başkanlığımız 4 bin 200 personel ve 502 araçla alınan tedbirler kapsamımda sahada etkin. 112 acil ekiplerimiz 9 bin 180 personel ile her koşulda vatandaşlarımıza hizmet veriyor" dedi.