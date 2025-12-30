Yılbaşında İstanbul'da kaç sağlık tesisi açık olacak?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yılbaşında kentte 60 sağlık tesisinin hizmet vereceğini ve 10 bin 552 sağlık personelinin görev alacağını duyurdu.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yılbaşı kapsamında tüm hazırlıkları tamamladığını bildirdi.

Kent genelinde oluşabilecek ihtiyaç nedeniyle gerekli planlamaların yapıldığını vurgulayan Güner, "31 Aralık 2025-1 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul genelindeki 60 sağlık tesisimizde sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. 31 Aralık itibarıyla 10 bin 552, 1 Ocak itibarıyla ise 10 bin 118 sağlık personelimiz görev başında olacaktır. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında il genelinde 340 aktif istasyonda 1304 sağlık personeliyle vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir" bilgisini verdi.

Güner, şunları kaydetti:

"Gösterdikleri bu fedakarlık, toplum sağlığının korunması ve hizmetin sürekliliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu anlamlı katkıları dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, İstanbul halkının yeni yılını sağlık, huzur ve esenlik temennilerimizle karşılıyoruz.

Vatandaşlarımızın yeni yılı güven ve huzur içinde karşılayabilmesi için sağlık hizmetlerimiz il genelinde 24 saat kesintisiz olarak sunulmaya devam edecektir."