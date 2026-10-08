Yıldız Teknik Üniversitesi’ne siber saldırı: 140 bin öğrenci etkilenmiş olabilir

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Ekim ayının başından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi'nin resmi sitesi başta olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemi'ne (OBS) Online Yıldız'a ve çeşitli başvuru sistemlerine erişim sağlanamıyordu.

Yaşanan bu teknik sıkıntının siber saldırı kaynaklı olduğu ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) 7 Ekim tarihli kararında üniversitedeki veri ihlali duyurulurken bu durumdan yaklaşık 140 bin öğrenci ve 4 bin 500 personelin etkilenmiş olabileceğini belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) duyurusuna göre; YTÜ'nün sanallaştırma altyapısı ve bu altyapı üzerinde çalışan sunucular fidye yazılımı saldırısından etkilendi. 1 Ekim'de başlayan ihlal aynı gün tespit edildi ancak hangi kişisel verilerin etkilendiği henüz belirlenmedi.

Üniversite "teknik çalışma" demişti

Üniversite ise yaşanan teknik sorununa ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı. Ancak üniversitenin 3 Ekim'de yaptığı açıklamada bu durumun "teknik çalışma" kaynaklı olduğu duyurulmuştu.

KVKK'nın duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Veri sorumlusu sıfatını haiz Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle; ihlalin 01.10.2026 tarihinde başladığı ve aynı gün tespit edildiği, veri sorumlusunun sanallaştırma altyapısı ve üzerinde çalışan sunucuların fidye yazılımı saldırısından etkilendiği, ihlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenci, personel ve ziyaretçiler olduğu, mevcut kayıtlara göre ihlalden etkilenmiş olabilecek ilgili kişi sayısının yaklaşık 140.000 öğrenci ve 4.500 personel olduğu, ziyaretçilere ilişkin sayının henüz belirlenemediği, ihlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin belirlenemediği bilgilerine yer verilmiştir."