Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışladı: İki büyük çadır kent kurulacak

Yıldız Tilbe, Gazze'de sürdürülen çadır kent çalışmalarına önemli bir destekte bulunarak Filistinli ailelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı. Tilbe'nin 300 bin dolar bağışta bulunduğu belirtildi.

Ünlü sanatçının, yaptığı bağışın yanı sıra, çadır kentlerde yaşayan Filistinlilerin günlük yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla Gazze yararına bir konser düzenleyeceği de açıklandı.

Yıldız Tilbe'nin bu desteği, Kudüs Gönüllüler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi.

"Ülkemizin önde gelen değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe hanımefendi Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu.

Yıldız Hanım bu bağışı ile Gazze'inin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük Çadırkent kurulmasının finansını sağlamış oldu.

Yıldız Tilbe hanımefendi ayrıca Çadırkentlerdeki Filistinli ailelerin aş ihtiyacını karşılamak üzere 'Gazze yararına konser' düzenleyeceklerini de belirtti."

"Geçen Ramazan ayında 20 bin kişilik iftar sofraları kurmuştu"

"Yıldız hanım bu emsalsiz cömertliği ve yardımseverliği ile Gazze'deki kardeşlerimiz için Gazze'nin ablası haline geldi ve gönüllerde taht kurdu.

Yıldız Tilbe hanımefendi geçen yıl Ramazan ayında da Gazze'de Kudüs Gönüllüleri eliyle toplamda 20 bin kişilik iftar sofraları kurmuştu.

Böylesi yardım abidesinin sergilediği emsalsiz şefkat, merhamet ve cömertlik ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir gurur olduğu gibi her bir yürekli vicdan sahibi için de büyük bir örneklik teşkil etmektedir."