Yıldıztabya Mahallesi’nde TOKİ inşaatı nedeniyle mahallenin zemini kaydı: "Bizi sokağa atıyorlar"

Geçtiğimiz yıl nisan ayında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yıldıztabya Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ inşaatı sebebiyle mahallenin zemininde kayma meydana gelmiş, Bahadır ve Taşocağı Dikyol sokaklarında bulunan evlerde hasar oluşmuş ve 46 hane tahliye edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise aynı inşaat nedeniyle yeni bir kayma meydana geldi. Zemin kayması bu kez, Taşocağı Dikyol sokağının Eyüpsultan ilçesine bağlı kısmındaki bulunan evlerde hasara yol açarken hasar gören yaklaşık 140 hanenin altısı tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden bir kısmının yıkımına başlanmışken evlerinden çıkmak zorunda bırakılan vatandaşlar, mağduriyetlerini eylem yaparak dile getirdi.

"50 metrekarelik evler teklif edildi"

ANKA'nın haberine göre Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Barınma Hakkı Meclisi olarak bir araya gelen Yıldıztabyalı sakinleri Üsküdar’da bulunan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü önünde eylemdelerdi.

TOKİ inşaatı nedeniyle kullanılamayacak hale gelen ve yıkım kararı verilen evleri yerine kalıcı konut olarak Bakanlık tarafından kendilerine, ödemeyeceklerini belirttikleri bir ücret karşılığında 50 metekarelik evler teklif edildiğini aktaran vatandaşlar eylemde gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, yapılan teklifle evleri için almış oldukları tapu tahsis belgelerinin yok sayıldığını ifade etti.

"Tapu tahsis belgelerimiz dikkate alınmadı"

Açıklamada, "Bize sunulan teklife göre, 1+1, 50 metrekare daire için 2 milyon ila 70 metrekare 2 1 daire için ise 2,5 milyona 10 yıl vadeli olarak borçlanabileceğimiz tarafımıza söylendi. TOKİ'nin rant sevdasından dolayı yeterince mağdur edilmiş iken bir de borçlanma mı yaşayacağız? TOKİ evlerimizin altını oyacak evlerimizi kullanılamaz hale getirecek, vatandaş olarak biz de milyonlarca lira borcun altına mı gireceğiz?" diye soruldu.

Vatandaşlar, zeminde meydana gelen ilk kaymanın ardından evlerini tahliye etmek zorunda kaldıklarını ve bu süreçte ilçedeki otellere yerleştirildiklerini ancak, otellerin şartlarının uygun olmaması nedeniyle bazılarının kiraya çıktığını, kirayı karşılayamayan vatandaşların ise yıkılma tehlikesi olan evlerine geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen yeni kaymanın ardından birçok vatandaşın evlerinden, hiçbir hazırlık yapamadan, zorla tahliye edildiğini aktaran Yıldıztabya sakinleri, bu süreçte, belirtilen kira yardımlarının da eksik ödenmesi nedeniyle de mağdur edildiklerini belirtti.

"Borçlandırılarak kovulmaya çalışıldığımızı düşünüyoruz artık"

TOKİ'nin inşaatı sürdürmesine de tepki gösteren Yıldıztabyalılar, devam eden inşaat nedeniyle mahallede yer alan evlerdeki hasarların arttığı belirtirken, daha çok evin hasar almaması için inşaatın durdurulmasını talep etti.

"Tapu tahsisli yerlerimizden atılmak için bu toprak kaymasının özellikle yaşatıldığını ve mahallemizden borçlandırılarak kovulmaya çalışıldığımızı düşünüyoruz artık" diyen vatandaşlar, "Söz konusu inşaatın durdurulması için daha kaç evin yıkımı gerekmektedir? Hala orada oturanlar hatta bir iki sokak üstte yer alan yüzlerce komşumuzun hayatı denetlenmeyen ve devam eden TOKİ inşaatı nedeniyle risk altında. Hukuka aykırı devam eden inşaat çalışmalarının durdurulması için bölgede toprak kayması sonucunda illaki bizlerden birinin ölmesi mi gerekmektedir?" diye sordu.

"Kentsel değil, rantsal dönüşüm"

Yıldıztabya sakinlerinden Zeliha Şen yaşanan sürece ilişkin, "Bizlerden 1+1'lere bir hayat sığdırmamızı bekliyorlar. Yıkımları başlattılar, bir vali emriyle. Akşamdan bir masa kuruluyor, o masada bir karar alınıyor, sabah kararı onaylayıp öğlen bize uyguluyorlar. Bizler evimizde otururken, hem evlerimizin altını oyup bizleri sokağa atıyorlar, hem de bizleri borçlandırıyorlar. Biz müşteri değiliz. Bizler hak sahibiyiz. Bizler zamanında tapu tahsislerimizi aldık. Bizler hak sahibiyken neden dilenci konumuna düşürülüyoruz? Bizler bir şey istemedik. Bizler Vali'nin sözüyle devam ettik, bize kalıcı konut sözü verdi, bize kalıcı konutlarımızı versin. Bu herkesin beklediği kentsel dönüşüm değil, bu rantsal dönüşüm, bu dertsel dönüşüm" ifadelerini kullandı.

"Mahallemize TOKİ çökmüş vaziyette"

Bir diğer vatandaş ise, "Mahallemize bir rant uğruna TOKİ, çökmüş vaziyette. Eyüp tarafını da almak istiyorlar. Altı haneyi tahliye ettiler. TOKİ, oralara da çökecek. Her taraf kayalık, kayalığın üzerine TOKİ inşaatını yapacak" dedi.

Açıklamada Yıldıztabya sakinleri taleplerini şöyle dile getirdi:

"Hukuka ve kanuna aykırı şekilde Bakanlık, TOKİ ve taşeron şirketin inşaat faaliyetin durdurulması; evlerimizin tahliyesi ve yıkımı öncesinde Bakanlık veya Belediye ile imzalanacak noter sözleşmesi ile makul bir oranda borçlanarak kalıcı konutlara yerleştirilmek, evlerimizin tahliyesi ve yıkımı öncesinde tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesi."

Dört kişi görüşme gerçekleştirdi: "Müşteri konumundan çıkamadık maalesef"

Basın açıklamasının ardından Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Barınma Hakkı Meclisi'nden dört kişi Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nden bir yetkiliyle görüşme talebinde bulundu.

Taleplerinin kabul edilmesinin ardından dört Yıldıztabya sakini, bir saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede yer alan vatandaşlardan Zehra Şen, "Müşteri konumundan çıkamadık maalesef" ifadelerini kullandı.

Şen, 2+1 ev ve minimum borçlanma taleplerine karşılık kendilerine verilen yanıtı, "Ellerinde 1+1 ve 3+1 olduğunu, 3+1'i Eyüpsultan bölgesine ayırdığını, 1+1'leri de bize vereceğini söyledi. Vadeyi 120 aydan 180 aya çıkartabileceğinin görüşmesini sağlayabileceğini söyledi. Yine ucu yok, yine TEFE'ye TÜFE'ye ayarlanan bir vadeye göre. Bu vadenin ucu yok. Sabit bir ödeme değil" diyerek aktardı.