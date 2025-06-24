Yılın ilk çeyreğinde 25 gazeteci tutuklandı

Expression Interrupted platformu tarafından hazırlanan "İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi" raporlarının 13’üncüsü yayımlandı. Dava takip çalışmaları ve açık kaynak araştırması sonucunda elde edilen veriler ışığında hazırlanan rapor, 2025 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsamakta.

Rapora göre, Ocak-Mart 2025 döneminde ilk derece mahkemelerinde toplam 157 gazetecinin yargılandığı 90 dava görüldü. 32 dava sonuçlandı; 19'unda mahkûmiyet, 14’ünde beraat kararı verildi. Mahkûmiyetle sonuçlanan davalarda 28 gazeteciye toplam 41 yıl 1 ay 12 gün hapis ve 8 bin 850 TL adli para cezası verildi. 25 gazeteci hakkında yeni dava açıldı, 10 gazeteci hakkında ise soruşturma başlatıldı.

En çok "örgüt üyeliği suçlaması" yöneltildi

Bu dönemde gazeteci davalarında en sık kullanılan suçlamalar “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamaları oldu. Gazeteciler toplam 27 ayrı davada “örgüt üyeliği” (TCK 314/2), 21 ayrı davada ise “örgüt propagandası” (TMK 7/2) suçlamasıyla yargılandı.

Üçüncü sırada 14 ayrı davada kullanılan “hakaret/kamu görevlisine hakaret” (TCK 125) suçlaması yer alırken gazeteciler dokuzar davada ise “Cumhurbaşkanına hakaret” (TCK 299) ve “devlet kurumlarını aşağılama” (TCK 301) ile suçlandı. “Dezenformasyon yasası” olarak bilinen TCK 217/A maddesi (“halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”), yedi farklı davada kullanıldı.

Rapor döneminde gözaltına alınan 50 gazeteciden 22’si Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili protestoları takip etmeleri nedeniyle hedef alındı.

Rapora konu dönemde 25 gazeteci tutuklandı. 10’u bu dönemde tutuklanan toplam 21 gazeteci ise tahliye edildi. Tutuklanan gazetecilerin yedisi İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı gerçekleşen protestoları takip etmeye çalışan gazetecilerdi. Yılın başında 33 olan tutuklu gazeteci sayısı, ilk çeyrek sonunda 34’e yükseldi.

RTÜK'ten cezalar ve ekran karartma

RTÜK, 2025’in ilk üç ayında Halk TV, NOW, SZC TV ve TELE 1’e toplam 25 milyon 344 bin 68 TL para cezası verdi.

Bu cezaların 22 milyon liradan fazlası İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili yayınlar nedeniyle kesildi. Para cezalarına ek olarak Sözcü TV’ye 10 gün ekran karartma yaptırımı uygulandı.

Ayrıca YouTube’da faaliyet gösteren Cumhuriyet gazetesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın kanalı ve önceki günlerde tahliye olan yönetmen İlker Canikligil'in FluTV isimli kanalına lisans alma zorunluluğu getirildi.