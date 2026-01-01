Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
İstanbul'da 2026 yılının ilk gününde yollar ve toplu taşıma araçları boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 4’lere kadar düştü.
İstanbul'da 2026 yılının ilk günlerinde D-100 kara yolu Maltepe mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü.
Toplu taşımanın da ücretsiz olduğu 1 Ocak'ta metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 11.00 sıralarında trafik yüzde 4 olarak ölçüldü.