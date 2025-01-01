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Yılın ilk gününde İstanbul’da yollar boş kaldı

İstanbul’da yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
İHA
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Yılın ilk gününde İstanbul’da yollar boş kaldı
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İstanbul’da 2025 yılının ilk gününde özellikle hafta içi sabah saatlerinde yoğunluğu ile bilinen E-5 ve D-100 karayolları, TEM Otoyolu, sahil yolları, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu haritalarında İstanbul genelinde ‘yeşil’ rengin hakim olduğu görüldü.

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