Yılın ilk kabine toplantısı Beştepe'de başladı: Masada kritik başlıklar var

2026 yılının ilk Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleştiriliyor. Kritik başlıkların ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Venezuela'daki gelişmeler

Toplantının en sıcak gündem maddelerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Karakas’tan New York’a götürmesi olacak. Bu gelişmenin küresel siyasete, uluslararası istikrara ve ekonomik dengelere etkileri kabinede değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye hedefi

Gündemin diğer başlığı Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Bu kapsamda, geçen yıl yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak, yeni yılda izlenecek yol haritası belirlenecek. Terörsüz Türkiye başlığı altında, Suriye'de terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uymayan tutumu da ele alınacak.

Dış politika

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki son gelişmeler de gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesi, Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadele

Kabine toplantısında ekonomi başlığı da geniş yer bulacak. 2025 yılının son enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla enflasyonla mücadelede gelinen aşama masada olacak. Ayrıca, istihdam artırılması ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik atılacak adımlar görüşülecek.