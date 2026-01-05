  1. Ekonomim
Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak: İşte öne çıkan başlıklar

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. ABD'nin Venezuela operasyonu gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'ya yönelik operasyonu ve olası etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir görüşme yapacağını söylemişti.

Toplantıda, Venezuela ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye

Kabinede terörsüz Türkiye sürecinin ve Suriye'deki son durumun da masaya yatırılması bekleniyor.

SDG'nin merkezi hükümete entegrasyonunu içeren 10 Mart mutabakatına ilişkin son durumun ele alınabileceği belirtiliyor. 

Ekonomi gündemi

Yeni yılın ilk toplantısında ekonomideki gelişmelerin de konuşulması bekleniyor.

Yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele programı gibi başlıkların değerlendirileceği belirtiliyor.

